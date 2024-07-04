توقيع بروتوكول تعاون بين مركزي القياس والتقويم بجامعتي المنوفية وبنها

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب توقيع بروتوكول تعاون بين مركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية ومركز القياس والتقويم بجامعة بنها.

وقام بتوقيع البروتوكول من جامعة المنوفية الدكتورة هيام مصطفى وكيل كلية التربية النوعية للتعليم والطلاب ومدير المركز منسقا للجامعة، ومن جامعة بنها الدكتورة عزة عبد الله مدير المركز منسقا لجامعة بنها.

أكد الدكتور أحمد القاصد، أنه نظرا لأهمية تطوير نظم القياس والتقويم لمستوى يرقى للمستويات العالمية وأهمية تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين فى هذا المجال ومواكبة كافة التطورات فى مجال التعليم فى عصر التحول الرقمى، وتنمية مهارات الطلاب لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة من البرامج والارتقاء بمستوى الخريجين لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، لذا اتفق الطرفان على توقيع هذا البروتوكول والتعاون فى مجال نشر ثقافة التحول الرقمى لنظم القياس والتقويم تحت إشراف مديرى المركزين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطرفين اتفقا على التعاون فى مجال تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتنمية قدراتهم فى مجال نظم القياس والتقويم الحديثة ويشمل التدريب بنوك الأسئلة، الاختبارات الإلكترونية، التصحيح الإلكتروني، معايير جودة الاختبارات، التحليل الإحصائى، تطوير الورقة الامتحانية، ونظم القياس الحديثة.

وأضاف الدكتور ناصر عبد البارى، أن الطرفين اتفقا على التعاون بين الكليات المتناظرة فى مجال إنتاج بنوك الأسئلة وفقا لخطة معتمدة ومعلنة من المركزين فى هذا المجال، وتبادل الخبرات فى مجال سمات التميز وأفضل الممارسات مثل رعاية ذوى الهمم، وإنتاج البرامج وتطوير نظم الاختبارات، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الدعم الفنى لتطوير نظم الاختبارات النظرية والشفوية والعملية بين الكليات المتناظرة، وكذلك التعاون فى مجال الدراسات والبحوث وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على انتاج دراسات وبحوث مشتركة فى مجال تطوير نظم القياس والتقويم الحديثة.

وأشارت الدكتورة هيام مصطفى، إلى أن بنود البروتوكول تنص أيضا على التعاون فى مجال تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم الذهنية والعملية والعامة بما يتوافق مع المخرجات التعليمية المستهدفة من البرامج ووفقا لاحتياجات سوق العمل، كما يتعاون الطرفان فى مجال تدريب الإداريين لتنمية مهاراتهم فى أعمال الامتحانات للارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة التحول الرقمى وسيتم التدريب من خلال برامج تدريبية معتمدة من مديرى المركزين.

هذا وسوف يتم منح المتدربين شهادة معتمدة من المركزين بعد اجتياز الدورة التدريبية وفقا لمتطلبات البرنامج التدريبى المعد لها.

حضر توقيع البروتوكول من جامعة المنوفية: الدكتور إكرامي جمال زهر نائب مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ومدير وحدة القياس بكلية تجارة، الدكتورة رانيا عزمي مدير وحدة التدريب والاستشارات بمركز القياس و التقويم بالجامعة، الدكتورة سها محمد حمدى عبد الرازق مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة وفاء محمد عبد الحميد شكري مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التمريض، الدكتور محمد محمد بدر مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الصيدلة، الدكتورة رانيا يس مدير وحدة بنوك الأسئلة بالمركز ومدير وحدة القياس بكلية الطب، الدكتور صلاح علام مدير وحدة التصحيح الآلي والدعم الفني بمركز القياس، الدكتورة سوزان نائب مدير وحدة القياس بكلية التربية، وأسماء محمد رفعت المدير الإداري لمركز القياس والتقويم.

ومن جامعة بنها حضر كل من: الدكتور مينا سمير نائب مدير مركز القياس والتقويم، الدكتور إيهاب سعد خبير الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة، الدكتور أكرم عبد المرضى خبير بنوك الأسئلة، الدكتور أسامة أحمد مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الطب البيطرى، الدكتور فاتن سامى خبير التصحيح الإلكترونى، الدكتورة دينا طاحون المدير الإدارى لمركز القياس والتقويم، الدكتور أحمد فخرى خبير القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى.