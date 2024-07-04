"صباح المحبة" فيديو كليب لـ"القومي للمرأة" بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام "صوت القاهرة فيديو كليب بعنوان "صباح المحبة".

وتأتي الأغنية التي تقدمها الفنانة صفاء أبو السعود في ضوء هذه المناسبة المهمة للتأكيد على حجم النهضة الحقيقية التي تشهدها مصر حاليًا وعلى دور المرأة المصرية المميز في دعم هذه الجهود والنهوض بالوطن والوقوف إلى جانبه في كل خطوة يخطوها إلى الأمام وحتى يصبح في مقدمة الأوطان، إلى جانب إبراز دور الشباب من الجنسين الذين هم الأمل في تحقيق مستقبل أفضل لوطننا، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر ثورة ٣٠ يونيو.

ويذكر أن هذه الأغنية هي إهداء من النجمة صفاء أبو السعود، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الجندي.