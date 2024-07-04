البطريرك ساكو يحتفل بعيد مار توما الرسول في بغداد

احتفل الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم مساء أمس، في كنيسة مار توما في بغداد – النعيرية، بالقداس الاحتفالي بمناسبة عيد مار توما الرسول شفيع البطريركية والكنيسة، وقد عاونه بالقداس المطران باسيليوس يلدو، المعاون البطريركي والاب لوفين حنا قلو خوري الكنيسة بمشاركة الاباء الكهنة وحضور الاخوات الراهبات وجمع غفير من المؤمنين.

في موعظته، هنأ “ساكو” الحضور الغفير بعيد شفيع الكنيسة وطلب من المؤمنين الصلاة من أجل الكنيسة الكلدانية والسينودس الذي سوف يعقد بعد اسبوعين ومن اجل السلام والاستقرار في العراق والمنطقة. ثم دعا المؤمنين الى اتباع يسوع الى النهاية مثل مار توما بنفس القوة والايمان “ربي والهي” وبنفس الحب والاندفاع. اليوم الظروف صعبة، لذا ايماننا هو قوتنا وهو يدفعنا الى نشر الرجاء.

وشكر في الختام المطران باسيليوس يلدو على متابعة الأمور بحرص وشفافية في بغداد خلال غياب البطريرك عنها ما يقارب سنة، كما شكر الأب لوفين حنا على التحضيرات للاحتفال بعيد مار توما بأناقة وجمالية.