محافظ المنيا الجديد يعاهد أهالي عروس الصعيد بالتواجد الميداني في مواقع العمل

أعرب اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا الجديد، عن عظيم تقديره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على منحة ثقة تولى قيادة واحدة من أهم وأكبر محافظات الصعيد، مؤكدا استكمال مسيرة البناء والتنمية فى شتى القطاعات التى يحتاجها أهالى عروس الصعيد.

ولفت محافظ المنيا الجديد إلى أنه سيتخذ من استراتيجية التواجد الميدانى منهجا تنفيذيا فى كافة مواقع العمل حتى يشعر المواطن البسيط بكل ما يتم إنجازه على أرض الواقع، والتعرف على احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وما يطمحون إليه فى المرحلة المقبلة .

ولد عماد أحمد محمود كدوانى فى ٢٢ مارس ١٩٦٣ بمحافظة أسيوط، وتخرج فى كلية الشرطة عام ١٩٨٥ عقب حصوله على ليسانس الحقوق وبكالوريوس علوم شرطية وعسكرية، التحق بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وتولى العديد من المناصب القيادية منها: مديراً لأمن مطروح، ومساعداً لوزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة، ومساعداً لوزير الداخلية لقطاع الأمن.