بالفيديو| رئيس حزب الجيل: تثبيت الأسعار أهم ملف تواجهه الحكومة الجديدة

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن أزمة تخفيف الأحمال في طريقها للحل الفترة المقبلة.

وأضاف ناجي الشهابي خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تثبيت الأسعار ومواجهة الاحتكار من أبرز الملفات التي تجابهه وزارة التموين الجديدة.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الحكومة الجديدة تسعى لإرضاء المواطنين؛ لأن ذلك هو النجاح والهدف من التغيير.

وعلق: الفترة المقبلة سيتم إعداد تقرير من رئيس الوزراء لعرضه على البرلمان بشأن خطة الحكومة الجديدة.



