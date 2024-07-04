رئيس الوزراء البريطاني يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

أدلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بصوته اليوم الخميس، في الانتخابات البرلمانية والتي ستحدد ما إذا كان سيبقى في منصبه، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وصوت سوناك بعد فترة وجيزة من فتح صناديق الاقتراع في دائرته الانتخابية في يوركشاير بشمال إنجلترا.

وأمضي سوناك، الذي حاول تحقيق الاستقرار لحزب المحافظين الحاكم الذي كان يعاني من حالة فوضى عندما تم اختياره كزعيم في أكتوبر 2022، الأسابيع الستة الماضية في محاولة إقناع الناخبين في جميع أنحاء المملكة المتحدة بمنح حزبه فترة ولاية أخرى بعد 14 عاما في السلطة.

ويتوقع منظمو استطلاعات الرأي والسياسيون فوز حزب العمال المعارض بفرق كبير لأول مرة منذ 2005.