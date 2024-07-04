إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لقرى مركز ومدينة المنيا المتابعة الدقيقة والمستمرة لأعمال البناء المخالف التي تحدث سواء على الأراضي الزراعية وغيرها، والإزالة الفورية لها بالتعاون مع الجهات التنفيذية.

حيث رصد قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية بقرية دمشير، اليوم الخميس، 3 حالات تعدٍ على مساحة قيراط و300م وفي قرية بني أحمد الغربية 8 حالات تعدٍ لحفر أساسات وتشوين على أرض زراعية بمساحة 8 قراريط، وحالتي تعدٍ بطوخ الخيل على مساحة 160م على أرض أملاك دولة وفي البرجاية حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 12 سهما وحالة تعدي لبناء مخالف على أرض أملاك دولة بنزلة حسين على مساحة 70م وأيضا حالة ببني محمد سلطان تعدي على أرض زراعية بمساحة 18 سهمًا وتمت الإزالة الفورية لهم جميعاً وتحرير محاضر متنوعة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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