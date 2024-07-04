البنتاجون يعلن عن خطة لتحديث الطائرات العسكرية الأمريكية في اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن خطة لتحديث الطائرات العسكرية التكتيكية الأمريكية المنتشرة عبر منشآت عسكرية متعددة في اليابان بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اليابانية.

وذكر بيان "البنتاجون" على موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن خطة التحديث التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة، ستمنح ما يزيد عن 10 مليارات دولار من الاستثمارات في القدرات لتعزيز التحالف الأمريكي الياباني، وتعزيز الردع الإقليمي، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما ستقوم القوات الجوية الأمريكية بتحديث وجودها في قاعدة كادينا الجوية من خلال نشر 36 طائرة من طراز F-15EX لتحل محل 48 طائرة من طراز F-15C/D كجزء من عملية سحب الاستثمارات التحديث المخطط لها، وستواصل القوة المشتركة الحفاظ على وجود دوري للطائرات التكتيكية من الجيل الرابع والخامس في قاعدة كادينا الجوية طوال هذه الفترة الانتقالية.

وستقوم القوات الجوية الأمريكية أيضا بتحديث وجودها في قاعدة ميساوا الجوية من 36 طائرة من طراز F-16 إلى 48 طائرة من طراز F-35A، مما يؤدي إلى زيادة قدرة وإمكانات الطائرات التكتيكية.

وبحسب البيان، تُظهر خطة البنتاجون لنشر الطائرات التكتيكية الأكثر تقدما في اليابان التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان والرؤية المشتركة لكل من البلدين لمنطقة حرة ومفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.