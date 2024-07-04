الأحد المقبل.. قصور الثقافة تحتفي بمسيرة أبو الحسن سلام في "العودة إلى الجذور"

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، لقاء ببرنامج "العودة إلى الجذور"، في السابعة مساء الأحد المقبل 7 يوليو، بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، للاحتفاء بمسيرة الكاتب والناقد الكبير الدكتور أبو الحسن سلام، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر.

ويتضمن اللقاء الذي يديره الشاعر جابر بسيوني، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب الكبير، وأبرز أعماله ودوره كأستاذ في جامعة الإسكندرية، وتاريخه الثري في مجال المسرح، فضلا عن دوره الكبير في الحياة الثقافية، وذلك بمشاركة كل من النقاد: د. جمال ياقوت، د. مدحت عيسى، وحضور الشاعر والباحث مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والشاعر عبده الزراع، مدير عام الثقافة العامة.

أبو الحسن سلام، كاتب وناقد ومخرج مسرحي، مواليد 1941 في طما بسوهاج، انتقل إلى الإسكندرية عام 1958 والتحق بكلية الآداب، وحصل على الدكتوراه في "الإيقاع في فنون التمثيل والإخراج المسرحي" عام 1986، وهو عضو نقابة المهن التمثيلية واتحاد الكتاب، أستاذ علوم المسرح بجامعة الإسكندرية، مدير محكى الإسكندرية المسرحي بقلعة قايتباي.

ومن أهم إصداراته: "الإيقاع في فنون التمثيل والإخراج المسرحي"، "اتجاهات النقد المسرحي المعاصر"، "جماليات الفنون الأدبية – التشكيلية – المسرحية"، "الظاهرة الدرامية والملحمية في رسالة الغفران"، "المخرج المسرحي والقراءة المتعددة للنص"، "مقدمة في نظرية المسرح الشعري"، "مباهج القراءة المسرحية المنتجة.. قراءة نقدية"، وغيرها من الإصدارات.

وللدكتور أبو الحسن سلام حضور كبير في الحياة الثقافية والأدبية المصرية والعربية، ونال عددا من الجوائز والتكريمات الأدبية والفنية.

ويقام اللقاء بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، برئاسة عزت عطوان.

ويهدف برنامج "العودة إلى الجذور" إلى تكريم القامات الثقافية والأدبية في المحافظات المصرية كافة، لا سيما فى مسقط رؤوسهم من خلال تناول سيرتهم الذاتية وعطاءهم الأدبي، لإعلاء قيمة الأدب والإبداع بين الأجيال الجديدة.