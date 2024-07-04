رفع 60 طن مخلفات صلبة بمدينة أبو قرقاص بالمنيا (صور)

نفذت الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز أبو قرقاص برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة نظافة مكبرة بمدينة أبو قرقاص اليوم الخميس.

وأشار رئيس مركز أبو قرقاص إلى أن تنفيذ هذه الحملة يأتى تفعيلا لخطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص التى تستهدف رفع التراكمات بأنحاء مدينة أبو قرقاص، مضيفا تم رفع ٦٠ طن مخلفات وأتربة وتقليم أشجار بالشوارع والميادين لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد فخري أن الهدف الرئيسي للحملة رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى المحيطة، من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها وتهيئتها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة لتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

رافق رئيس المركز رائد محمد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص.

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