اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 4 يوليو 2024، أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 182، 364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها طرح 7 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 148.25 مليار جنيه في الأسبوع الثاني من يوليو الجاري.

ويطرح البنك المركزي المصري، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة 4 عطاءات أذون بقيمة 140 مليار جنيه ، تتضمن عطاءا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، وعطاءا لأجل 182 بقيمة 30 مليار جنيه ، بجانب عطاء بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، كما أنه من المقرر طرح عطاء أذون لأجل 364 يوما بقيمة 45 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح 3 عطاءات سندات بقيمة 8.25 مليارات جنيه ، تتضمن عطاءا لأجل عامين بقيمة 3 مليارات جنيه ، وعطاءا لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه ، وعطءا لأجل 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.

وعادة ما يتم طرح عطاءات الأذون يومي الأحد والخميس ، فيما يتم طرح عطاءات السندات يوم الاثنين من كل أسبوع.