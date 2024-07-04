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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، فى نص البرقية: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم -بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية- بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. ونصلي إلى الله أن يحفظ بلادنا الغالية مصر وشعبها العظيم، ويعيدها علينا جميعًا بالمحبة والسلام والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيسُ الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.

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