تحرير 26 مخالفة تموينية بديرمواس في المنيا

تابع الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، اليوم الخميس، استمرار الحملات التموينية للمرور على المخابز البلدية بقرى مركز ديرمواس، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة التموين بديرمواس.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 مخالفة تموينية ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وعدم نظافة المعدات وعدم صرف بون وعدم إعلان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء متابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أى مشاكل قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة ومتابعة جودة الإنتاج و جودة الرغيف وتذليل العقبات.

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