بالفيديو.. استشاري يقدم نصائح لسلامة الأطفال من أمراض الصيف وارتفاع الحرارة

قدم الدكتور ناجي ألفريد، استشاري أمراض الباطنة، نصائح لسلامة الأطفال من أمراض الصيف وارتفاع الحرارة.

وحذر الدكتور ناجي ألفريد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، من تعرض الأطفال للشمس من 12 ظهرًا لـ4 عصرًا، مع حمايتهم بارتداء القبعات والملابس القطنية.

وأوضح استشاري أمراض الباطنة أنه من الضروري حماية الجلد بواقي شمس مع شرب سوائل كثيرة؛ تجنيا لحدوث جفاف بسبب التعرق مع تناول خضروات طازجة.

واختتم الدكتور ناجي ألفريد: في حالة تعرض الطفل للسخونية يمكن إعطاء الطفل خافض للحرارة مع «كمادات» مياه فاترة.



