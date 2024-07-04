أيمن سالم: نقابة الأطباء كانت عبارة عن مجموعة من عصابة شيطانية أثناء حكم الإخوان

قال الدكتور أيمن سالم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن ثورة 30 يونيو هي ثورة أقامها الشعب المصري للتحرر من قيود جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما شعر أن جماعة الإخوان هي التي تحكم داخل مجالس النقابات، ويعملون لمصالحهم الشخصية فقط، والتربح من أجل أنفسهم.

وأوضح "سالم" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه في ظل حكم مجلس جماعة الإخوان الإرهابية لنقابة الأطباء كان المجلس بالكامل عبارة عن "إخوان" بنسبة 100%، إلا أنه ظهرت مجموعة مهتمة بالعمل النقابي والتحقت بالنقابة في انتخابات عام 2011.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، "كنتُ في عام 2011 بمجلس النقابة، ولم يكن لدى أي قدرة على التغيير ولا أي من الاعتراض على أي قرار يأخذه مجلس الإخوان، كانت نقابة الأطباء عبارة عن مجموعة من عصابة شيطانية أرادت السيطرة على الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية العريقة والنقابات الطبية.

وأضاف الدكتور أيمن سالم، شهدت نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي في عام 2013، التحق اثنان من أعضاء المجلس وهما الدكتور "طارق عزت، والدكتور محمد الفوال" في نقابة أطباء الشرقية، وفي أواخر 2013 كان قد انتهى حكم جماعة الإخوان الإرهابية، واستمرينا داخل النقابة لتسيير الأعمال، وكان وقتها النقيب الدكتور خيري عبدالدايم.

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عشنا فترة كبيرة في بقايا حكم الإخوان بداخل المجلس، منهم الذي لم يحضر ومنهم ليس متواجدا بالأساس، وبعد ذلك تحول مجلس النقابة وكان أغلبيته عبارة عن مجموعة تيار الاستقلال، وحدث بعد ذلك داخل المجلس بعض الاختلافات في سياسة العمل داخل النقابة، وكان تيار الاستقلال قد تعود وتأقلم في خلال فترة العمل مع الإخوان على استعداء الحكومة.

وأضاف الدكتور ايمن سالم، حكم مجلس الإخوان قد وضع داخل النقابة شكلين من التعامل مع الحكومة، وكانت الصورة الأولى من التعامل هي مجموعة من تيار الإستقلال، وكانت جميع تصرفاتها هجومية ونوع من الإعتراض المستمر قبل التفكير علي أي قرار من القرارات الحكومية، وكان هناك مجموعة تميل إلي التعقد وهي المجموعة التي أطلق عليها "تيار المستقبل" وهي الآن المسيطرة تماماً علي النقابة من خلال الإنتخابات الأخيرة التي اُجريت العام الماضي والتي انتهيت بفوز الدكتور أسامة عبدالحي نقيباً لأطباء مصر.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، قرارت كثيرة كانت تُأخذ في حكم مجلس جماعة الإخوان، ولم يكن لنا القدرة والسلطة علي الإعتراض او النقض بها.