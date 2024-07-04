تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بداية اليوم الخميس 4 يوليو

سيطرت حالة من التباين على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 ، وفقا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

وسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.73 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 61.06 جنيه للشراء و61.27 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.23 جنيه للشراء و53.40 جنيه للبيع.

كما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.69 جنيه للشراء و 29.78 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.61 جنيه للشراء و 6.63 جنيه للبيع.

وعن أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري بداية اليوم الخميس، وأكثرها تداولا في سوق الصرف المصرية ( الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي)، سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.81 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 156.84 جنيه للشراء و 157.33 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.09 جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.