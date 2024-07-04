ننشر أول اجتماع لمحافظ دمياط بعد وصوله الديوان

وصل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم، إلى محافظة دمياط، بعد أدائه اليمين الدستورية محافظًا لدمياط أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال مراسم حلف اليمين لأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونوابهم.

وأعرب الدكتور أيمن الشهابي عن خالص اعتزازه بثقة القيادة السياسية لاختياره بهذا المنصب.

هذا وقد التقى المحافظ مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وفى تصريحات أدلاها.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى حرصه بذل أقصى الجهود لدعم كافة الملفات المطروحة على الساحة لخدمة أبناء محافظة دمياط ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، كما أكد أن التواجد وسط المواطنين والعمل على حل مشاكلهم ستكون فى مقدمة الأولويات.

مَن هو والدكتور أيمن رشاد الشهابي؟

الدكتور أيمن رشاد الشهابي أستاذ بقسم الهندسة المساحية في كلية الهندسة في جامعة بنها، وتقلد منصب عميد كلية الهندسة بجامعة بنها في ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٢٠ م.

وحصل الدكتور أيمن الشهابي على درجة البكالوريوس في الهندسة من كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها وواصل دراسته ليحصل على درجة الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية .

