متأثرة ببيانات اقتصادية أمريكية.. ارتفاع أسعار الذهب والفضة عالميا

ارتفعت أسعار الذهب والفضة، خلال تعاملات مستهل اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقل من المتوقع رفعت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2362.10 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فشهدت تغيرا طفيفا لتستقر عند 2369.80 دولار.

وأظهرت بيانات أمريكية أمس الأربعاء أن الاقتصاد يتباطأ. وأظهر تقرير منفصل ارتفاع عدد الأمربكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.

ويترقب المتداولون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها غدا الجمعة.

وتراجع الدولار مما جعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 74% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.54 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1002.28 دولار.

فيما هبط البلاديوم 0.6% إلى 1023.23 دولار للأونصة بعد صعوده لأعلى مستوى منذ منتصف أبريل في الجلسة الماضية.