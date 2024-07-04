صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 28,248.11 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.24%، وصولا إلى مستوى 2,790.13 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 6,277.91 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 9,111.79 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.38%، مسجلا 12,216.32 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.23 %، ليصل إلى مستوى 34,691.95 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.45% وصولا لمستوى 5,766.87 نقطة.