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الخميس 04 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 7000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 517 شاحنة و 210 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000  طن بضائع، 217 شاحنة و 198 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 300  شاحنة و 12 سيارة.

حيث شهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس  بينما غادرت العبارة امل  ، كما تم تداول 2650 طن بضائع و 305 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2625 راكبا بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الوارد ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر