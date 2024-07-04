تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 517 شاحنة و 210 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 217 شاحنة و 198 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 300 شاحنة و 12 سيارة.

حيث شهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت العبارة امل ، كما تم تداول 2650 طن بضائع و 305 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج ، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2625 راكبا بموانيها.