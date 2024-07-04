"التصديري للملابس": نتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة على زيادة الإنتاج والتصدير

هنأ المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وجميع أعضاء مجلس إدارته، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التشكيل الجديد للحكومة والذي يستهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة للملفات المختلفة.

وشدد المجلس التصديري للملابس برئاسة ماري لويس بشارة، على تطلعه للعمل مع الوزراء الجدد في الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها زيادة الصادرات والعمل على تحسين جودة الإنتاج المصدر للخارج وتنمية وتحديث صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لتواكب احدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التصنيع العالمية.

وتقدم المجلس بالتهنئة لكل من اللواء كامل الوزير لتكليفه بملف الصناعة بجانب ملف النقل وتكليف حسن الخطيب بملف الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك تهنئة الدكتورة رانيا المشاط على تكليفها بملف التخطيط والتعاون الدولي وأحمد كجوك للمالية.

كما وجه المجلس الشكر لكل من الدكتورة هالة السعيد والمهندس أحمد سمير والدكتور محمد معيط على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتذليل كافة عقبات الصناعة.