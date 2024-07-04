زيلينسكي يشكر الولايات المتحدة على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن امتنانه للرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس وشعب الولايات المتحدة على جهودهم الأخيرة لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي: "إن معدات الدفاع الجوي الإضافية والمدفعية والأسلحة المضادة للدبابات وغيرها من العناصر الحيوية، بالإضافة إلى الأموال اللازمة لشراء صواريخ باتريوت وصواريخ سام النرويجية المتقدمة ستعزز جنودنا وتزيد من قدرات القوات المسلحة".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن تطلعه إلى "المزيد من المساعدة من الولايات المتحدة، التي ستعزز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وتمكننا من مواجهة الجيش الروسي بشكل فعال وحماية شعبنا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء، اعتزامها تقديم مساعدة أمنية إضافية بقيمة 2.3 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ لأنظمة (هيمارس) وصواريخ اعتراضية وذخائر لصواريخ باتريوت وأنظمة دفاع جوي أخرى.

وبالإعلان عن التعهد الأخير، يصبح إجمالي قيمة المساعدات الأمنية التي تعهدت بها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022 أكثر من 53.5 مليار دولار.