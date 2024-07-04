بـ"رؤية مصر 2030".. طلاب فنون جميلة بالأقصر يبدعون في مشروعات التخرج (صور)

رئيس جامعة الأقصر: التصاميم عكست الذوق الفني الرفيع لموهوبي كلية الفنون

عميد الكلية: نحرص أن تصبح "الفنون الجميلة" واحدة من الكليات الحكومية المتميزة فى خدمة المجتمع

يبحث طلاب السنة النهائية بكلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر كعادتهم كل عام، عن أفكار جديدة لمشاريع تخرجهم، والتي دائما ما تكون خارج الصندوق، ويحاول الطلاب من خلالها إخراج طاقاتهم الإبداعية في صورة لوحات مميزة ومشروعات تخرج وضعوا داخلها عصارة ما تعلموه خلال السنوات الماضية داخل كلية الفنون.

في هذا السياق، قدمت الدفعة رقم 24 للعام الأكاديمى 2023/2024، مشروعات متنوعة في ختام عامهم الجامعي، حيث جاءت مشاريع التخرج فى ضوء رؤى الدولة المدنية متمثلة فى رئاسة مجلس الوزراء، ورصد بعض الطلاب مشروع "الهوية البصرية" والذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كانت الأقصر محطة الانطلاق الأولى لهذا المشروع، لتظهر تلك المشروعات للنور في معرض أقيم تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد حمدي عبدالحارس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور يوسف محمود، والدكتورة مروة عزت، والدكتورة جهاد شريت، رؤساء الأقسام العلمية.

تنوع فني

وتنوعت مشروعات التخرج بكلية الفنون الجميلة هذا العام بين موضوعات عدة منها "الهوية البصرية والموروث الثقافى لمحافظة الأقصر - مشروع حياة كريمة ــ المشروعات التنموية ــ الهوية الثقافية فى العصر الرقمى ــ مشروع تطوير كورنيش النيل بالأقصر ــ محطة القطار الكهربائي السريع بالأقصر ــ تطوير حديقة سيدى منصور بالأقصر ــ متحف الأقصر - فندق ومنتجع بيئي.

كما أعاد طلاب آخرون بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، تجسيد عدد من الأفلام السينمائية ومشاهد التراث، وكان أبرز تلك الأفلام التي أعادوا تجسيدها في عدة لوحات هي (فيلم يوميات نائب في الأرياف عن رائعة الأديب توفيق الحكيم، وفيلم دعاء الكروان للأديب طه حسين وتجسيد لمنزل المأمور ومنزل آمنة، وفيلم البوسطجي عن رواية الكاتب يحيى حقي) وغيرها من اللوحات الإبداعية التي عكست التراث الصعيدي والثقافي التي تتميز به محافظة الأقصر.

من جانبه، قال الدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، أن الكلية حرصت هذا العام على الدفع بطلاب البكالوريوس، وخاصة مشروع التخرج للمشاركة في تفعيل خطة الدولة المصرية، ووضع أفكار تصميمية وإبداعية تقوم على ترسيخ الهوية البصرية، والصورة الذهنية لمحافظة الأقصر، وإظهار الهوية التراثية والثقافية للمحافظة، كذلك حث الطلاب على تبني قضايا التنمية المستدامة بخطة الدولة 2030 م، وذلك من منطلق الحرص على تحفيز الشباب للمشاركة فى المشروعات القومية وتأكيد على دور الكلية والجامعة وكوادرها للمشاركة الفعالة.

قوالب حياتية

وأشار الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، في تصريحاته لـ"البوابة" إلى أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم من أساتذة الكلية، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية تعبر عن جوانب الحياة، مشيداً بدعم وكلاء الكلية وجهود الأساتذة والهيئة المعاونة والطلاب؛ لإقامة هذه المعارض المتميزة، والتى تدعو إلى الإرتقاء بأنماط الحياة والاحتياجات البشرية وتحقيق رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة، وفي محاولة جادة لتحويل الفكر الأكاديمي المتميز إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع، الأمر الذي يعمل على تنمية مهارات الشباب والاستفادة من الفكر الجديد لهم، ليؤكد أن هذا الجيل مستعد للعمل والمشاركة بما يضمن الأنتماء الذى طالما يترسخ حيث يمتلك الشباب أفكاراً جاده قابلة للتغيير.

وتابع حمزة، أن الكلية تحرص على التأكيد على رؤيتها، وهي أن تصبح واحدة من الكليات الحكومية المتميزة في نشر التعليم والثقافة والبحث العلمي ومصادر المعرفة والسعي قدماً فى تأكيد خدمتها للمجتمع، مؤكده بذلك على دورها فى تنمية المجتمع وذلك من خلال التأكيد والتدعيم بمقومات الجودة العالية من منظور عالمي، وعلى هذا فقد كانت هناك العديد من المشروعات الفنية والإبداعية تؤكد على هذه السياسة العامة لمشروعات التخرج.

حفل التخرج

وتعبيراً عن تقديرها للطلاب وتعبهم في مشروعات التخرج لطلاب كلية الفنون الجميلة لعام 2023-2024، أقامت إدارة الكلية، معرض متميز لمشاريع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة قاموا فيه بعرض إبداعاتهم ولوحاتهم، تلاها إقامة احتفالية خاصة بحضور الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وعميد ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

وخلال الحفل، هنأ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بالتخرج، مؤكداً أنه استمع من الطلبة شرحًا عن تفاصيل مشروعاتهم التي تعكس مدى اجتهادهم خلال سنوات الدراسة في مختلف التخصصات، وأثنى على كل الأعمال الإبداعية لطلاب كلية الفنون، مؤكدًا انها نتاج سنوات من الجد والاجتهاد، و تميزت بتنوعها بإنتاج تصاميم تعكس الذوق الفني الرفيع لموهوبي الكلية.

كما أعرب رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته برؤية طلاب الجامعة يرتدون وشاح التخرج في يوم لن يتكرر في حياتهم فهو ختام لمرحلة تعليمية وبداية للحياة العملية، فيوم التخرج هو اللحظة الأسمى في حياة طالب العلم، حيث يرى ثمار جهده وتعبه خلال الفترة الماضية، وأنه حقق الأماني المطلوبة وتكللت بالنجاح.

كما هنأ الدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، الطلاب بتخرجهم داعيا إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد ونشر الذوق الفني في المجتمع ومشاركة بلادهم ثمرة جهودهم على مدار سنوات ماضية وتطبيق ما درسوه من فنون راقية ومشاركتها في أعمال إبداعية مفيدة للوطن، والاستمرار في تنمية مهارات الإبداع والتفكير والتخيل ونشر قيم الفن والجمال لينعكس فنهم على مجتمعاتهم لأن الفن رسالة تعبر عن الأفكار والمشاعر.

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