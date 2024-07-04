غدا.. عرض ومناقشة الفيلم الفرنسي "صالة المدرسين" بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، فى الخامسة من مساء غد الجمعة، عرض ومناقشة الفيلم الفرنسي "صالة المدرسين" مناقشة وتعليق الفنان الدكتور سامح توفيق ، والناقد الفنى أحمد العرابي .

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن عرض ومناقشة الفيلم يأتى في إطار البرنامج الثقافى والأدبى والفنى التى تطلقه جمعية مصر الجديدة في كافة المنصات الإبداعية والثقافية التابعة للجمعية، والتى تهدف إلى تنمية الفكر والإبداع التى توجه لكافة أطياف المجتمع مساهمة في تكوين الإنسان المصرى على أسس منهجية سليمة ليشارك في التنمية المستدامة.

فيلم «صالة المدرسين» من إخراج إيلكر ساتاك الذى شارك فى كتابته مع يوهانس دنكر، وبطولة ليونى بينيش، وايفا لوبو ومايكل كلامر.

تدور أحداثه حول المعلمة المثالية كارلا نواك، التى تحاول حل سلسلة من السرقات فى مدرستها، حيث تقول كارلا فى مقابلة مع صحيفة المدرسة: «ما يحدث فى غرفة المدرسين يبقى فى غرفة المدرسين.. حتى لو كان هذا مجرد أمنيات فى هذه المرحلة»، فى الفيلم كارلا تبدو ملتزمة بتدريس الرياضيات والتربية البدنية لفصلها من طلاب الصف السابع، وتسير الأمور على ما يرام وهى قادرة على تحفيز هؤلاء المراهقين، ثم تحدث سلسلة من السرقات فى المدرسة وسرعان ما يتم الاشتباه فى أحد طلابها.

تقرر كارلا الوصول إلى جوهر الأمر بنفسها، لكن حل القضية ليس سهلا ولها تداعيات، سرعان ما تم انتقاد كارلا باعتبارها مثالية من قبل بقية الموظفين، وتجد نفسها مضطرة للرد على الآباء الغاضبين والتوسط بين الطلاب المتخاصمين، وكلما حاولت القيام بكل شىء بشكل صحيح، كلما تم دفعها هى والآخرين إلى أقصى الحدود، ويفقد النظام المدرسى برمته توازنه.