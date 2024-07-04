مصرع وإصابة العشرات.. فيروس غرب النيل يضرب إسرائيل

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس 4 يوليو 2024، بأنه تم تشخيص إصابة 153 مريضًا بفيروس غرب النيل في تفشي المرض المستمر.

فيروس غرب النيل

وأكدت الصحة الإسرائيلية وفاة 11 شخصًا مصابين بفيروس غرب النيل، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن معظم المرضى هم من المنطقة الوسطى من البلاد.

ما هو فيروس غرب النيل؟

الفيروس التاجي غرب النيل (West Nile virus) هو فيروس ينتمي إلى فصيلة الفيروسات التاجية (Flaviviridae)، ويُصنَّف ضمن جنس الفيروسات الناقلة للأمراض.

وينتقل هذا الفيروس عادة عبر لسعات البعوض المصابة، حيث تعد البعوضة من نوع Culex أكثر أنواع البعوض شيوعًا في نقل هذا الفيروس إلى الإنسان.

أعراض فيروس غرب النيل

عندما يصاب الإنسان بفيروس غرب النيل، قد لا تظهر الأعراض على الإطلاق، أو قد تكون خفيفة وتشمل الحمى والصداع والتعب وآلام العضلات والمفاصل ومع ذلك، يمكن أن تتطور بعض الحالات إلى أمراض خطيرة مثل التهاب الدماغ والحبل الشوكي (التهاب الدماغ القرني الغربي)، وهو مرض يمكن أن يكون قاتلًا.

أماكن انتشار فيروس غرب النيل

انتشر فيروس غرب النيل في البداية في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ولكن في السنوات الأخيرة انتشر إلى أمريكا الشمالية والجنوبية وتكاثرت حالات الإصابة به.

يمكن للفيروس أن يصيب الإنسان والحيوانات، بما في ذلك الطيور.

الوقاية من فيروس غرب النيل

لا يوجد لقاح متاح حتى الآن ضد فيروس غرب النيل للإنسان، لذا تعتمد الوقاية على تجنب لسعات البعوض بشتى الطرق، مثل استخدام مبيدات البعوض، وارتداء الملابس المناسبة، واستخدام شاشات النوافذ والأبواب لمنع دخول البعوض إلى المنازل.

العلاج من فيروس غرب النيل

لا يوجد علاج محدد لفيروس غرب النيل، وتعتمد الرعاية الطبية على تخفيف الأعراض والأوجاع، يتم عادةً علاج الحالات الحادة بالمستشفى، حيث يتم تقديم الدعم الطبي والرعاية الحثيثة للمرضى.