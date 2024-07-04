اليوم.. نظر استئناف المتهم بدهس طبيبة بيطرية في التجمع

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهم بدهس فتاة في التجمع الخامس تُدعي "تسنيم عزت - طبيبة بيطرية"، وذلك على حكم حبسه سنة وكفالة 10001 جنيه.

يُذكر أنه قد تقدم المتهم باستئناف على حكم حبسه، وذلك على خلفية اتهامه بدهس فتاة تدعى تسنيم عزت وتعمل طبيبة بيطرية، في شارع التسعين بالتجمع الخامس، مما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي، بعدما اصطدمت بها سيارة يقودها شاب يدعى عبد الله أحمد عصام الدين، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، خلال سباق مع صديق له على الطريق السريع بحي التجمع الخامس.