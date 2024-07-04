ياسر علي ماهر يشيد بشباب ورشة "التأليف" بالمهرجان القومي للمسرح: سيصنعون نهضة عظيمة

يواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، فعاليات ورشة "التأليف المسرحي" المجانية، الذي يقدمها الفنان الدكتور أيمن عبد الرحمن، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وبحضور ٤٠ متدربا من مختلف الفئات العمرية.

حضر الورشة الفنان ياسر على ماهر، أمس الأربعاء، ضمن سلسلة ضيوف الورشة، معربا عن سعادته بها وعدد المتقدمين لها.

وقال الفنان ياسر على ماهر: لقد استدعانى صديقى الفنان د. أيمن عبد الرحمن ضمن سلسلة من ضيوف ورشة "التأليف المسرحى" التى يتولى إدارتها والإشراف عليها من خلال المهرجان القومى للمسرح المصري تحت رئاسة الزميل الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الإدارى الناجح ياسر صادق.

وتابع ياسر علي ماهر: كانت المحاضرة تدور فى فلك العلاقة بين الممثل والمؤلف متى يقبل الممثل دورا ويرفض آخر وكيف تنشأ علاقة صحية بينهما كيف تعاملت مع الموروث كمؤلف فى مسرحيتى "قارون" وما هى أهم المشكلات التى قابلتنى أثناء كتابة موضوع بهذه الجرأة والخطورة كيف تستلهم شخصيات وأحداثا قدمت فى سياق قرآنى وللحق قضيت مع المتدربين وقتا رائعا وكان اهتمامهم واضحا ورغبتهم فى المعرفة ظاهرة أسئلتهم دقيقة وعميقة.

وواصل الفنان ياسر: كنت أحس بالأمل يسرى فى عروقى أحس أننى أؤدى دورى الوطنى، فهذه الورشة مجانية وهذا ليس معتادا هذه الأيام، حيث تقدم لها ٢٥٠ متدرب تم تصفيتهم إلى ٤٠ متدربا، فأى إنجاز وروعة لو خرجنا بخمسة مؤلفين على أقل تقدير كل عام، فأعدكم وكلى ثقة أنهم سيصنعون نهضة مسرحية عظيمة.

ووجه ياسر علي ماهر، التحية للفنان محمد رياض الذى يقدم لنا نموذجا يحتذى في العمل الجماعى الراقى، الشكر للصديق د. أيمن عبد الرحمن لعمله بكل تفان وإخلاص وفهم ووعى، آملا أن يحتوى وزير الثقافة هذا المهرجان ويقدم له كل الدعم.

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، وتحمل الدورة السابعة عشرة اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، التي تقام خلال الفترة من ١٥ حتى ٣٠ يوليو الجاري.

وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمحاسب عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.