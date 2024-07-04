"أكسيوس" يكشف بوادر "انفراجة" بشأن غزة بعد رد حماس

قال الموساد الإسرائيلي، في بيان، إن قطر ومصر سلمتا، الأربعاء، رد حركة حماس المحدث على اقتراح إسرائيل بالوصول لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي الحركة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وأوضح مسؤولان إسرائيليان كبيران، في تصريحات نشرها الموقع، إن رد حماس المحدث كان بناء ويفتح الباب أمام مفاوضات أكثر تفصيلا يمكن أن تؤدي إلى اتفاق.

وتريد حماس أن تركز هذه المفاوضات فقط على عدد وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي إسرائيلي حي أو رهينة محتجز في غزة.

من ناحية أخرى، تسعي إسرائيل إلي الوصول للقدرة على نزع السلاح في غزة وقضايا أخرى خلال هذه المفاوضات.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إن فريق التفاوض الإسرائيلي بدأ دراسة الرد على الفور ورأى أنه أفضل بكثير من الرد الأولي الذي أرسلته حماس في 12 يونيو الماضي.