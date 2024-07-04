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الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس شديد الحرارة ونسبة الرطوبة تصل لـ90%

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد اليوم الخميس ، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، وحار  رطب على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا  وفي الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. 

نشاط رياح

كما يشهد  اليوم الخميس ، رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري  تتراوح بين 75 إلى 90 % للعظمى ومن 25:55% للصغرى.

درجات الحرارة  

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39  للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40  للعظمى والصغرى 29  وعلى شمال  الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28 درجة .

حالة الطقس الارصاد درجات الحرارة ارتفاع الرطوبة