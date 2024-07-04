السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 قررات جمهورية جديدة حملت أرقام 53 و195 و196 لسنة 2024

حيث أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

كما أصدر القرار رقم 195 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 406 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وقرار رقم 196لسنة 2024 بتخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإستخدامها في إنشاء محطات متجددة.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية اليوم.