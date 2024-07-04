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الخميس 04 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محكمة النقض تستقبل مسئولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبلت محكمة النقض مسئولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رفقة قضاة ومسئولين من دول منطقة الساحل الأفريقى (مالي، النيجر ، بوركينا فاسو) المختصين بجرائم الإرهاب وذلك للإستفادة من خبرات محكمة النقض في الفصل في قضايا الإرهاب وكيفية تخطى التحديات التي واجهتها في ذلك وصولاً لتحقيق مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة الحقوق والمبادئ التي قررها القانون والدستور المصرى.

كان في استقبال الوفد القاضي محمد حسن عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية والذي أعرب عن تقديره لهم واستعداد المحكمة بالتعاون مع كافة الدول لنقل خبرات محكمة النقض في ذلك المجال.

صرح بذلك القاضي  خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام

الامم المتحده الدستور المصري العلاقات الدولية النقض بالمخدرات والجريمة جرائم الارهاب