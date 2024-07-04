في درجات الحرارة المرتفعة الذي تشهدها مصر وعدد كبير من الدول حول العالم تكون المطابخ في المنازل وبالتحديد وقت الطهي أكثر المناطق ارتفاعا في درجات الحرارة، ومع هذا الارتفاع غير المسبوق في العالم تتعرض سيدات المنازل والأمهات لمشكلة أثناء دخول المطبخ وإعداد الطعام وارتفاع درجة حرارته بسبب إشعال الفرن والبوتاجاز، وتحتاج كل سيدة لطرق ونصائح لتخفيف من درجات الحرارة داخل المطابخ بشكل ملحوظ يمكنها أن تقف لإعداد الطعام وهو ما تقدمه "البوابة نيوز".
طرق ونصائح لتخفيض درجات الحرارة في المطبخ لربات المنزل:
- إزالة سجادة المطبخ لأنها تساهم في ارتفاع درجات الحرارة.
- وضع شفاط داخل المطبخ واستخدامه لسحب الحرارة والدخان والرطوبة للخارج.
- استخدام الميكروويف بدل الفرن البوتاجاز إذ أمكن لأنه على عكس البوتاجاز لا يتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة في المطبخ.
- استخدام الأواني الصغيرة للطهي حيث تساعد على تقليل كميات الحرارة الناتجة عند طهي الطعام.
- التهوية الجيدة داخل المطبخ بفتح النوافذ لدخول الهواء.
- تجهيز طعام يكفي أكثر من يوم فتسخين الطعام ليوم تالي أفضل من تجهيز الطعام من البداية.
- المروحة المناسبة للمطابخ من حيث الحجم والوضعية تساعد في تخفيف الحرارة في المطبخ.
- في وقت الظهيرة وتعامد الشمس على النوافذ يمكن تغطيتها بستائر سميكة لعزل أشعة الشمس.
- تناول السوائل والماء وترطيب الجسم باستمرار أثناء التواجد داخل المطبخ.
- يمكن وضع وعاء مملوء بالثلج أمام المروحة، يعتبر هذا أحد الطرق للتخلص من حرارة المطبخ، ويعمل الثلج على تبريد الهواء المار عبر المروحة لتوفير تجربة أكثر انتعاشًا في المطبخ.
- محاولة تجنب طهي الأطعمة الساخنة وتحضير وصفات باردة مثل السلطات، وذلك يساهم في تخفيف حرارة المطبخ.