في درجات الحرارة المرتفعة الذي تشهدها مصر وعدد كبير من الدول حول العالم تكون المطابخ في المنازل وبالتحديد وقت الطهي أكثر المناطق ارتفاعا في درجات الحرارة، ومع هذا الارتفاع غير المسبوق في العالم تتعرض سيدات المنازل والأمهات لمشكلة أثناء دخول المطبخ وإعداد الطعام وارتفاع درجة حرارته بسبب إشعال الفرن والبوتاجاز، وتحتاج كل سيدة لطرق ونصائح لتخفيف من درجات الحرارة داخل المطابخ بشكل ملحوظ يمكنها أن تقف لإعداد الطعام وهو ما تقدمه "البوابة نيوز".

طرق ونصائح لتخفيض درجات الحرارة في المطبخ لربات المنزل: