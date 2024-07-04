أعشاب ومشروبات تعزز الصحة النفسية وقوة الدماغ

كل ما يتناوله الإنسان يؤثر على صحته النفسية والجسدية وأعضاء الجسم فهناك أغذية ومشروبات غير صحية تؤثر بالسلب على الصحة والعقل والنفسية، وهناك مشروبات وأغذية صحية يكون تأثيرها على الجسم مفيد وتعالج الكثير من المشاكل ، فمثلا الصحة النفسية والدماغ هناك عدة أعشاب أثبتت فاعليتها في تعزيز صحة الشخص النفسية وقوة الدماغ والذاكرة وتبرز "البوابة نيوز" تلك الأعشاب والمشروبات خاصة لأصحاب القلق والاكتئاب والزهايمر والإجهاد النفسي والذهني.



أعشاب ومشروبات للصحة النفسية والدماغ:

*الروزماري أو إكليل الجبل:

استنشاق ساق عشبة إكليل الجبل يحسن الذاكرة العاملة للأطفال في سن المدرسة، ويعزز الأداء الدراسي، والعشبة لها تأثيرات وقائية عصبية إيجابية ويعتبر الروزماري بمثابة منبه معرفي ويتميز بقدرته على تقوية الذاكرة وتحسينها وزيادة التركيز، كما يساعد على تحفيز النشاط المعرفي والحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

وارتبطت رائحة الروزماري العطرة والذكية بتحسين المزاج وتخفيف التوتر خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القلق المزمن أو اختلال الهرمونات، بفضل مضادات الأكسدة القوية التي تحتويها هذه العشبة.



*عشبة الجنكة:

تشبه أوراقها شكل المروحة، وتستخدم في الطب الآسيوي منذ العصور القديمة لتحسين الذاكرة والإدراك، وتنشيط أجزاء المخ المسؤولة عن تخزين الذكريات.

*الجنسنغ (البابونج):

يساعد على تحسين المزاج والحد من التوتر والقلق، وتحسين الذاكرة العاملة بشكل ملحوظ، ويعمل كعلاج طبيعي لمرض الزهايمر، ويمتلك خصائص مضادة للسرطان، والقدرة على تثبيط نمو الأورام، مما يوحي بأنه يعمل كعلاج طبيعي للسرطان.

*النعناع:

له فوائد صحية كبيرة حيث يساعد على الهضم، وتخفيف الألم، من الصداع والصداع النصفي، وتعزيز الأداء الرياضي ورائحة ونكهة النعناع يمكن أن تكون لها آثار عميقة على الوظيفة المعرفية للمخ، حيث يزيد من اليقظة والذاكرة.



*نبتة الباكوبا:

نبات تم استخدامه في الطب التقليدي لعدة قرون، يساعد في زيادة المواد الكيميائية في الدماغ التي تساعد في التعلم والذاكرة والوظائف المعرفية الأخرى ويمكن أيضًا أن يكون بمثابة آلية وقائية ضد مرض الزهايمر.