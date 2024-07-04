جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في كتيبة تابعة للواء جفعاتي خلال معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل قائد فصيلة في كتيبة تابعة للواء جفعاتي خلال اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمالي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، واستهدفت المقاومة قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام الاحتلال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة ، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيدة فلسطينية خلال اقتحام مدينة طولكرم وشابا من عزبة الجراد شرق المدينة، اقتحم الاحتلال مدينة طولكرم بعدة آليات عسكرية وتجولت في عدة أحياء وشوارع داخل المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وعدة بلدات في المحافظة منها: دورا، واذنا، وبيت عوا، وصوريف، ودير صامت، وانتشرت آليات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع وأحياء البلدات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، لليوم السابع على التوالي، وسط قصف مدفعي مكثف على مناطق متفرقة في الحي، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.