فلسطين.. قصف مدفعي متواصل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفا مكثفا ومتواصل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط دوار ثابت ثابت بمدينة طولكرم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيدة فلسطينية خلال اقتحام مدينة طولكرم وشابا من عزبة الجراد شرق المدينة، اقتحم الاحتلال مدينة طولكرم بعدة آليات عسكرية وتجولت في عدة أحياء وشوارع داخل المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وعدة بلدات في المحافظة منها: دورا، واذنا، وبيت عوا، وصوريف، ودير صامت، وانتشرت آليات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع وأحياء البلدات.