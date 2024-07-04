«بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة».. ندوة ثقافية ببنات عين شمس

استضافت كليه البنات جامعة عين شمس ندوة ثقافية لصالون الجراح الثقافي تحت عنوان " بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة"... الوعي...الصحة...التعليم..وبناء الإنسان".

جاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، اميرة يوسف عميد الكلية البنات، وبحضور العديد من القامات الفكرية والثقافية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ورجال الاعلام.

ناقشت الندوة مجالات عديدة، الآدب، والانتماء والهوية، والتعليم واستراتيجيته وكيفية النهوض به والعبور الي المستقبل والتركيز علي هوية المصريين واعتزازهم بتراثهم وبطولاتهم والاصفاف في خندق واحد للتصدي لكل المؤامرات الداخلية منها والخارجية.