الأهلي يواجه الداخلية للزحف نحو قمة الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الداخلية في السابعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز والاقتراب خطوة من نادي بيراميدز متصدر جدول المسابقة في حملة الفريق الأحمر للدفاع عن اللقب.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

يبحث الأهلي عن الفوز السابع عشر في الموسم الحالي بالدوري الممتاز، حيث يأتي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، جمعها من 16 فوزا، و3 تعادلات وتعرض للهزيمة في مناسبتين فقط.

في المقابل، فإن الداخلية يتذيل جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، ومباراة الأهلي بمثابة قبلة الحياة بالنسبة له، إذا ما أراد البقاء ببطولة الدوري الممتاز.



قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية بالدوري

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، الشناوي، الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، محمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

غيابات الأهلي أمام الداخلية

يغيب عن الأهلي في مباراة الداخلية عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة وهم:محمود متولي ومحمود عبد المنعم كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف وأحمد نبيل كوكا.

ترتيب الدوري الممتاز:

1- بيراميدز - 65 نقطة - 26 مباراة.

2- الأهلي - 51 نقطة - 21 مباراة.

3- المصري - 48 نقطة - 28 مباراة.

4- مودرن سبورت- 44 نقطة - 28 مباراة.

5- إنبي- 41 نقطة - 27 مباراة.

6- زد- 41 نقطة - 26 مباراة.

7- سيراميكا كليوباترا - 40 نقطة - 28 مباراة.

8- سموحة - 39 نقطة - 26 مباراة.

9- الزمالك - 38 نقطة - 23 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 37 نقطة - 28 مباراة.

11- طلائع الجيش - 34 نقطة - 27 مباراة.

12- الإسماعيلي - 31 نقطة - 29 مباراة.

13- الجونة - 31 نقطة - 29 مباراة.

14- البنك الأهلي- 30 نقطة - 28 مباراة.

15- فاركو - 26 نقطة - 29 مباراة.

16- بلدية المحلة - 23 نقطة - 28 مباراة.

17- الداخلية - 19 نقطة - 28 مباراة.

18- المقاولون العرب - 19 نقطة - 26 مباراة