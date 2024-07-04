اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط دوار ثابت بمدينة طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط دوار ثابت ثابت بمدينة طولكرم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيدة فلسطينية خلال اقتحام مدينة طولكرم وشابا من عزبة الجراد شرق المدينة، اقتحم الاحتلال مدينة طولكرم بعدة آليات عسكرية وتجولت في عدة أحياء وشوارع داخل المدينة.

كما اقتحمت اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وعدة بلدات في المحافظة منها: دورا، واذنا، وبيت عوا، وصوريف، ودير صامت، وانتشرت آليات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع وأحياء البلدات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، لليوم السابع على التوالي، وسط قصف مدفعي مكثف على مناطق متفرقة في الحي، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف متواصل وإطلاق قنابل دخانية على محيط مدرسة حطين في شارع المنصورة جنوبي الحي.

كما أطلق الطيران المروحي "الأباتشي" النار بشكل متقطع على مناطق متفرقة في الحي، وقامت الجرافات الإسرائيلية بعمليات تجريف واسعة ونسف منازل سكنية شرقي الحي.