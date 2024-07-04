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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هاني سعيد يكشف حقيقة رفض بيراميدز انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي

هاني سعيد المدير
هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز
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كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن النادي لن يتأخر عن المنتخب الأولمبي أو أي من المنتخبات ولا نستطيع منع لاعب من المشاركة مع المنتخب، ولكن اتحاد الكرة يرفض التنسيق معنا بضم محمود صابر والانتظار على إبراهيم عادل لما بعد مباراة الأهلي المؤجلة من الدور الأول.

ونفى هاني سعيد، أن يكون بيراميدز رفض انضمام أي من لاعبيه سواء إبراهيم عادل أو محمود صابر لصفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مؤكدا أن كل ما طلبه النادي هو التنسيق في ظل خوض لقاءات غاية في الأهمية في المنافسة على لقب الدوري.

أوضح أن التنسيق مطلوب خاصة وأن أولى مباريات المنتخب الأولمبي في باريس ستكون يوم 24 يوليو الجاري، وبالتالي هناك متسع من الوقت أمام اللاعبين للتواجد مع بيراميدز في مباريات الدوري المتلاحقة ثم الانضمام لمعسكر المنتخب، وبيراميدز يدعم وبكل قوة جميع المنتخبات الوطنية، ومجلس الإدارة خلال يومين سيتخذ قراره بشأن موعد انضمام اللاعبين للمنتخب.

وعاد هاني سعيد مؤكدا أن السبب في المشكلة الحالية للمنتخب الأولمبي هو من تسبب في أن يمتد الدوري حتى اللحظة الحالية بسبب التأجيلات والتأخير المستمر والتضارب في المواعيد.

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