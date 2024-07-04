أطول المحافظين بقاءً.. مَن هو اللواء محمد الزملوط؟

شهدت حركة المحافظين الأخيرة، تجديد الثقة في اللواء محمد الزملوط محافظًا للوادي الجديد ضمن المحافظين المستمرين في أداء عملهم خلال الفترة المقبلة، إذ من المنتظر أنّ يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن أدى الوزراء اليمين أمس .

اللواء محمد سالمان الزملوط أحد أبرز رجال القوات المسلحة ومن مواليد محافظة شمال سيناء، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

1- من مواليد محافظة شمال سيناء، وينتسب إلى قبيلة البياضية.

2- تخرج في الكلية الحربية برتبة ملازم وتدرج في الرتب حتى رتبة لواء عام 1980.

3- شغل عدة مناصب عسكرية أبرزها رئيس هيئة البحوث العسكرية ورئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.

4- جرى تعيينه محافظًا للوادي الجديد لأول مرة في عام 2017، ثم تم التجديد له في عام 2019، وجرى تعيينه مرة ثالثة في حركة المحافظين 2024 ليصبح من أطول المحافظين بقاءً في منصبه بالوادي الجديد لفترة تجاوزت الـ7 سنوات متتالية.

5- شهدت محافظة الوادي الجديد، استصلاح أراض زراعية جديدة بمساحات واسعة في عهده وإعادة زراعة القمح والبلح بالإضافة لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

6- أنشأ أول عاصمة إدارية لمحافظة الوادي الجديد تضم المصالح الحكومية بالتكنولوجيا الرقمية وجار استكمالها حاليا.