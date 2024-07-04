المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على برنامج لدعم التعليم العالي

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة (الرباط) على برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل، بقيمة تبلغ 490 مليون درهم.

ويشمل برنامج الدعم الذي وقعه وزير التعليم العالي المغربي عبد اللطيف ميراوي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوساك، مخطط المغرب لتسريع تحول منظومة التعليم العالي (2030)، بهدف دعم الجامعات المغربية في تعزيز التعليم العالي والبحث والابتكار وجعله دوليا.

كما يهدف البرنامج تعزيز تنقل طلبة سلك الدكتوراه في الجامعات الأوروبية من خلال منحة قدرها 50.42 مليون درهم؛ من أجل مواصلة إقامة روابط إنسانية وأكاديمية وعلمية بين المغاربة والأوروبيين.

وتم التوقيع على هذا البرنامج على هامش حفل استقبال نظم على شرف 27 طالبا مغربيا جديدا من الحاصلين على منح دراسية في برنامج إيراسموس موندوس للماستر المشترك، الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه.

وأكدت لومبارت كوساك أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المغرب الذي يشارك في مخطط مغربي طموح لجعل التعليم العالي أكثر عالمية وتطوير البحث والابتكار، من خلال توفير فرص التنقل للطلبة وحملة الشواهد والباحثين والأساتذة من أجل أطاريحهم في الدكتوراه، إضافة إلى دعم طموحات الحكومة لتنفيذ المخطط المغربي لتسريع تحول منظومة التعليم العالي (2030).

كما سلطت المسؤولة الأوروبية الضوء على تخليد الذكرى العشرين لبرنامج إيراسموس موندوس للماستر المشترك، الذي التحق به أكثر من 9 ملايين مواطن عبر العالم، مشيرة إلى أن الطلبة المغاربة الجدد الحاصلين على منح دراسية في إطار هذا البرنامج، وعددهم 27 طالبا مغربيا، من بينهم 20 امرأة، يحظون بتأهيل عال وسيستفيدون من منحة دراسية لمدة سنتين لمتابعة دراستهم بسلك الماستر في عدة جامعات أوروبية.

ويعتبر المغرب ثاني دولة شريكة في برنامج “إيراسموس موندوس للماستر المشترك” في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مع 181 طالبا مغربيا يتوزعون على 90 دورة ماستر ممن استفادوا من المنحة في 30 دولة أوروبية، إضافة إلى عشرين جامعة مغربية شريكة في البرنامج.