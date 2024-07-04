تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 يوليو 2024

شهدت أسعار الذهب انخفاضا في الأسعار بنحو 5 جنيهات ، بداية تعاملات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 ، في أسواق ومحلات الصاغة المصرية ، مقارنة بأسعار اغلاق أمس الأربعاء ، وفقًا لآخر تحديث اسعار أسواق و بورصات الذهب المصرية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 “ الأكثر مبيعا وانتشارا في أسواق الصاغة المصرية ” حوالي 3155 جنيها للبيع و3145 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 24 “ الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق المصرية” حوالي 3605.75 جنيه للبيع 3594.25 جنيه للشراء

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 3315.75 جنيه للشراء ، و نحو 3329.25 جنيه للبيع .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 “ وهو الأوسط بين الأعيرة الذهبية المتداولة في مصر و يزداد الإقبال عليه في محافظات الوجه البحري ” إلى حوالي 2704.25 جنيه للبيع و2695.75 جنيه للشراء، .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2103.25 جنيه للبيع و2096.75 جنيه للشراء،

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر 1808.5 جنيه للشراء ، وحوالي 1816 جنيه للبيع .

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 بداية اليوم في مصر حوالي 1356.5 جنيه للشراء و نحو 1362 جنيه للبيع .

ووصل سعر الجنيه الذهب “ ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” لحوالي 25240 جنيها للبيع و حوالي 25160 جنيها للشراء.

عالميا ، سجل سعر الأونصة “ و تزن حوالي 31.1جراما من الذهب” حوالي 2326 دولارا للبيع 2325 دولارا للشراء، بانخفاض نحو 2 دولار.

عند احتساب سعر مصنعية الذهب والدمغة ، والتي يتم إضافتها عند شراء الذهب من محلات الصاغة ، نجد أنها تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.