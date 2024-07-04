ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 يوليو 2024

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت أسعار الذهب انخفاضا في الأسعار بنحو 5 جنيهات ، بداية تعاملات اليوم الخميس 4 يوليو 2024 ، في  أسواق ومحلات  الصاغة المصرية ، مقارنة  بأسعار اغلاق أمس الأربعاء ، وفقًا لآخر تحديث اسعار أسواق و بورصات الذهب المصرية. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21  “ الأكثر مبيعا وانتشارا في أسواق الصاغة المصرية ” حوالي 3155 جنيها للبيع و3145 جنيها للشراء.

وسجل سعر  الذهب عيار 24  “ الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق المصرية” حوالي 3605.75 جنيه للبيع 3594.25 جنيه للشراء

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو  3315.75 جنيه للشراء ، و نحو 3329.25 جنيه للبيع . 
 ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 “ وهو الأوسط بين الأعيرة الذهبية المتداولة في مصر و يزداد الإقبال عليه في محافظات الوجه البحري ”  إلى حوالي 2704.25 جنيه للبيع و2695.75 جنيه للشراء، .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14  حوالي 2103.25 جنيه للبيع و2096.75 جنيه للشراء، 

وبلغ  سعر  جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر 1808.5 جنيه للشراء ، وحوالي 1816 جنيه للبيع .

كما سجل سعر جرام  الذهب عيار 9 بداية  اليوم في مصر حوالي 1356.5 جنيه للشراء و نحو  1362 جنيه للبيع .

ووصل سعر الجنيه الذهب “ ويزن حوالي 8  جرامات من الذهب ”  لحوالي 25240 جنيها للبيع و حوالي  25160 جنيها للشراء.

عالميا ، سجل سعر الأونصة “ و تزن حوالي 31.1جراما من الذهب” حوالي 2326  دولارا  للبيع 2325  دولارا للشراء، بانخفاض نحو 2 دولار.

عند احتساب سعر مصنعية الذهب والدمغة ، والتي يتم إضافتها عند شراء الذهب من محلات الصاغة ، نجد أنها تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم سعر مصنعية الذهب والدمغة سعر الذهب سعر الأونصة