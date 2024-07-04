حبس البلوجر روكي أحمد بتهمة بث مقاطع خادشة وتسهيل "الدعارة" بالقاهرة الجديدة

أمرت جهات التحقيق، بحبس البلوجر روكي أحمد، بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بالفيديوهات المضبوطة على هاتفها المحمول، واستمعت لأقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، ووجهت النيابة لـ روكي أحمد تهمة تسهيل الدعارة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأنكرت روكي أحمد، أمام فريق التحقيق التهم الموجهه إليها، وتمسكت أمام بأقوالها، وبأنها لا تعلم شيئًا عن تهمة ممارسة وتسهيل الدعارة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي البلوجر روكي أحمد، بمنطقة القاهرة الجديدة، لقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء وتحرض علي الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعي روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وتحرض على الفسق والفجور.

وبعمل التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال تواجدها بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي هاتف محمول تم ضبطه بحوزتها، تمهيدا لعرضها علي النيابة العامة.