استقرار أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 4 يوليو 2024

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك التجارية والحكومية العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء بداية اليوم عند نحو 48.17 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.09 جنيه للشراء، مقابل 48.23 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.17 جنيه للشراء، مقابل 48.27 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم نحو 48.09 جنيه للشراء، مقابل 48.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند نحو 47.12 جنيه للشراء، مقابل 48.22 جنيه للبيع.

فيما ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد عند حوالي 48.10 جنيه للشراء، مقابل 48.20 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الخميس في بنك فيصل الإسلامي حوالي 48.09 جنيه للشراء، مقابل 48.19 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول الي حوالي 48.11 جنيه للشراء، مقابل 48.21 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر بلغ سعر صرف الدولار نحو 48.09 جنيه للشراء، مقابل 48.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بداية اليوم نحو 48.09 جنيه للشراء، مقابل 48.19 جنيه للبيع.



وجاء سعر صرف الدولار في المصرف المتحد عند نحو 48.10 جنيه للشراء، مقابل 48.20 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس حوالي 48.09 جنيه للشراء، مقابل 48.19 جنيه للبيع.



فيما بلغ سعر الدولار في ميد بنك حوالي 48.15 جنيه للشراء، مقابل 48.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار بداية اليوم الخميس في البنك المصري لتنمية الصادرات حوالي 48.10 جنيه للشراء، مقابل 48.20 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي: 48.09 جنيه للشراء، مقابل 48.19 جنيه للبيع.