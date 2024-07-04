قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عقربا وتداهم منازل في سبسطية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عقربا، بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في شوارع البلدة، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في بلدة سبسطية.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر بلدة بيت أمر شمال الخليل، وتمركزت قوات الاحتلال في منطقة الظهر.

هاجم مستوطنين إسرائيليين منازل المواطنين الفلسطينيين في تجمع خلة الضبع، في مسافر يطا جنوب الخليل، بعد احراقهم مساحات كبيرة من حقول وأشجار المواطنين، ومنع المستوطنين طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى النيران.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، لليوم السابع على التوالي، وسط قصف مدفعي مكثف على مناطق متفرقة في الحي، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف متواصل وإطلاق قنابل دخانية على محيط مدرسة حطين في شارع المنصورة جنوبي الحي.

كما أطلق الطيران المروحي "الأباتشي" النار بشكل متقطع على مناطق متفرقة في الحي، وقامت الجرافات الإسرائيلية بعمليات تجريف واسعة ونسف منازل سكنية شرقي الحي.