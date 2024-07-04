وزراء خارجية روسيا والصين ومنغوليا يناقشون التعاون في المجالات الاقتصادية

الخميس 04/يوليو/2024 - 02:07 ص

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والصيني ووانج يي ونظيرهما المنغولي باتمونخ باتسيتسيج، ناقشوا برنامج إنشاء ممر اقتصادي مشترك وآفاق التفاعل الثلاثي.

وذكرت الوزارة - في بيان، عقب الاجتماع على هامش اجتماعات منظمة شانجهاي للتعاون في أستانا - "تم تبادل الآراء خلال محادثة شاملة حول قضايا بناء التعاون الثلاثي في ​​مختلف المجالات الاقتصادية وتنفيذ خارطة الطريق لتنمية التعاون وبرنامج إنشاء ممر روسيا-منغوليا-الصين، والمجالات ذات الأولوية لمزيد من التطوير بهذا الشكل الواعد".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابعت الوزارة أن الأطراف أكدت أن الجهود المشتركة للدول الثلاث التي تربطها تقاليد الصداقة وحسن الجوار والشراكة الاستراتيجية الشاملة المتبادلة قادرة على تقديم مساهمة مهمة في تعزيز السلام والأمن في منطقة آسيا.

وتعقد قمة منظمة شانجهاي للتعاون في عاصمة كازاخستان يومي 3 و4 يوليو.