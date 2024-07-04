نهال عنبر عن حالة توفيق عبد الحميد الصحية: مستقرة

قالت الفنانة نهال عنبر أنها اتصلت، منذ قليل، بالفنان توفيق عبد الحميد للاطمئنان على حالته الصحية، فأكد لها أنه بخير وحالته مستقرة، ويواصل مراحل العلاج الطبيعي منذ أزمته الصحية الأخيرة، حيث يعاني من تعب شديد في ظهره.

وأضافت نهال في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه اندهش مما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول أزمته الصحية، مشيرا إلى أنه لم يحدث جديد منذ فترة.

يشار إلى أنه قد تردد أمس الأربعاء أن الفنان توفيق عبد الحميد قد فقد القدرة على التحرك نتيجة أزمته الأخيرة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد هو مسلسل يوتيرن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة ريهام حجاج وعبير صبري وصفاء الطوخي وكريم قاسم.