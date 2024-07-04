عن شائعة تعرضه لوعكة صحية.. توفيق عبدالحميد يطمئن جمهوره: "أنا بخير وحالتي الصحية زى ما هي"

نفى الفنان توفيق عبدالحميد، الأخبار التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وبعض المواقع الإلكترونية التي تحدثت عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، نتيجة إصابته بمشاكل في القدم والظهر منعته من الحركة بشكل طبيعي.

وطمأن الفنان توفيق عبدالحميد جمهوره وأصدقاءه، وكتب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا، "واضح أن فى خبر انتشر عن تدهور حالتى الصحية ازعج الكثير من الأصدقاء والمحبين وهو خبر غير حقيقي".

وتابع: "الحمد لله على كل حال.. أنا بخير وحالتي الصحية زى ما هى مفيش جديد".

شارك الفنان توفيق في مسلسل "يوتيرن"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الدرامي 2022، مع الفنانة ريهام حجاج، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وقد أعلن المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم مؤخرا أنه جار التحضير لمسرحية جديدة مع الفنان توفيق عبدالحميد بعنوان "أغنية البجعة" لأنطون تشيكوف، ومن إنتاج المسرح القومي، وهي عن حياة ممثل في الكواليس، حيث تتناول رحلة الممثل الحياتية والفنية، وسيعلن عن مرحلة تنفيذها قريبا، فعودة "عبد الحميد" للمسرح من جديد تعد حدثا كبيرا بالنسبة للمسرحيين، والجمهور ومحبيه أيضا.

كما كرمت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنان توفيق عبدالحميد، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تقديرا لمسيرته الفنية والمسرحية.