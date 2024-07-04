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الخميس 04 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون يكشف عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون
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أعلن البنتاجون، الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار.

وتتضمن الحزمة، وهي الستون التي تسحب من مخزونات البنتاجون بموجب تفويض رئاسي، صواريخ إضافية لمنظومات الدفاع الجوي وقذائف للمدفعية وذخائر اخرى بالإضافة إلى أسلحة مضادة للدبابات.

وأعلن البنتاجون، أيضا، عن حزمة أخرى بقيمة مليارين ومئتي مليون دولار لتزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي، يجري التعاقد بشأنها مع الشركات المصنعة لمنظومتي باتريوت ونايسامس.

وقال البنتاجون إن إدارة بايدن تخطط لتسريع تسليم هذه الصواريخ لأوكرانيا من خلال منحها الأولوية في إطار مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية لمساعدتها على الدفاع ضد الهجمات الجوية الروسية.

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