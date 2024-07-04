تكليف لميس حمدي مديرًا لمستشفى طلخا المركزي بالدقهلية

أصدر الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية قرارا بتكليف الدكتورة لميس حمدى طبيب بشرى بالدرجة الأولى للقيام بتيسيير اعمال مدير مستشفى طلخا المركزى.

كما جاء فى قرار وكيل الوزارة الذى حمل رقم ٨٣٣١ لسنة ٢٠٢٤ أن يكون القيام بالعمل لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن الدكتورة لميس حمدى كانت قد تولت إدارة المستشفى العام الماضى حيث شهدت أعمال تطوير وتحسن فى الاداء الذى يعود على المرضى بالإيجاب حيث تطوير العمليات والعناية والإستقبال والمعمل انشائي وتجهيزات بالمجتمع المدني وتجهيز حجرة تحضير محاليل ودعم الحضانه بـ ٦حضانات لتصبح بالمستشفى وحدة كاملة للحضانات تضاهى أعلى المستشفيات الخاصة أو الحكومية و٢ جهاز تنفس صناعي للمستشفي وتطوير شبكه الغازات للمستشفى بقيمة ٥ مليون جنيه وإنشاء أقسام جديدة مثل العظام والجراحة والأطفال والأشعة التلفزيونية وتطوير حديقه المستشفى وتطوير قسم العلاج الطبيعي وقسم المناظير و تجديد كافة أسرة المرضى وتجديد شبكات المياه والكهرباء وتركيب سيراميك أرضيات لكافة العنابر وأرضيات الإستقبال والطوارئ دون أن تكلف الوزارة أى مبالغ مالية علي أن يكون التطوير عن طريق تبرعات من بعض رجال الأعمال.